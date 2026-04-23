Bimbo annegato a Latina Assopiscine | Le grate sono fondamentali forza di aspirazione arriva a 260 chili

Un bambino è morto annegato in una piscina a Latina, mentre si svolge un dibattito sulla sicurezza delle strutture acquatiche. Secondo un rappresentante di Assopiscine, le grate di protezione sono essenziali per prevenire incidenti, poiché la forza di aspirazione può arrivare fino a 260 chili. Il presidente dell’associazione ha ribadito l’urgenza di approvare una legge che imponga ai gestori di rispettare standard di sicurezza più stringenti.

Il presidente di Assopiscine Ferruccio Alessandria spiega perché è prioritario approvare subito una legge che obblighi i gestori delle piscine a soddisfare determinati standard di sicurrezza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: "Niente grate di sicurezza"Proseguono serrate le indagini sulla morte del piccolo Gabriele Petrucci, il bambino di sette anni annegato sabato 18 aprile in una delle piscine di...

Bimbo annegato in piscina a Latina, il padre: “Ho provato a tirarlo fuori dall’acqua, era impossibile”Il padre di Gabriele, il bambino di sette anni annegato nella piscina a Latina, ha tentato di salvarlo insieme a tre persone.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: Niente grate di sicurezza; Latina, bambino di 7 anni muore annegato in centro termale; 1mattina News 2025/26 - Bimbo morto in piscina a Latina, indagini su sicurezza - 20/04/2026 - Video; Bambino di 7 anni muore annegato in un centro termale in provincia di Latina, l'ipotesi del bocchettone.

Bimbo annegato in piscina a Latina, la denuncia dei genitori: «Niente grate di sicurezza»Pietrificati dal dolore chiedono solo giustizia e che questa, per arrivare a spiegare il «perché», il «come» e per «colpa di chi», sia veloce e ... ilmattino.it

Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: Niente grate di sicurezzaC'è poi la questione del bocchettone della vasca in cui si trovava Gabriele. Per il legale della famiglia la griglia non era presente e il bocchettone era libero e, secondo quanto raccontato dai ... tgcom24.mediaset.it

Attesa per l'autopsia. Leggi qui: https://www.studio93.it/bimbo-annegato-nel-centro-termale-di-suio-terme-4-indagati - facebook.com facebook

Bimbo muore annegato in un centro termale vicino Latina, quattro indagati. Sono tutti legati alla struttura dove il piccolo di 7 anni è morto sabato #ANSA x.com