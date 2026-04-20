Latina bimbo annegato in piscina | tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori | Niente grate di sicurezza

A Latina, un bambino è morto annegato in una piscina. I genitori hanno denunciato l'assenza di grate di sicurezza, sollevando dubbi sulle circostanze dell’incidente. Le autorità hanno disposto un’autopsia sul corpo del piccolo per determinare se la morte sia stata causata da un malore o da un incidente accidentale. La vicenda ha suscitato reazioni di sofferenza e sconcerto nella comunità locale.

Proseguono serrate le indagini sulla morte del piccolo Gabriele Petrucci, il bambino di sette anni annegato sabato 18 aprile in una delle piscine di un centro a Suio Terme, nel comune di Castelforte in provincia di Latina. L'autopsia chiarirà in particolare se il bimbo sia morto a causa di un malore oppure per un tragico incidente che potrebbe essere stato causato, come sostenuto dal legale della famiglia del bambino, dall'assenza della griglia di protezione in uno dei bocchettoni della vasca, che ora è sotto sequestro., Ma i nodi da sciogliere restano molteplici. La Procura, che ha aperto un'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo al momento contro ignoti, in queste ore sta cercando di chiarire diversi aspetti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: "Niente grate di sicurezza" Notizie correlate Latina: bimbo di 7 anni muore annegato in piscina centro termale, indagini in corsoUna tragica vicenda ha scosso Suio Terme, una località del comune di Castelforte, situata nella provincia di Latina. Latina, bimbo di 7 anni annegato alle terme, risucchiato da un bocchettone della piscina: aperto fascicolo per omicidio colposoBimbo di 7 anni muore in piscina a Suio Terme: indagini per omicidio colposo, sotto accusa i sistemi di sicurezza e l’ipotesi del bocchettone Nella... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Latina, bambino di 7 anni muore annegato in centro termale; Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettone; Latina, bimbo di 7 anni annega in una vasca alle terme: forse risucchiato da un bocchettone; Bimbo annegato in piscina a Latina, la denuncia dei genitori: Niente grate di sicurezza. Bimbo annegato in piscina a Latina, il padre: Ho provato a tirarlo fuori dall’acqua, era impossibileIl padre di Gabriele, il bambino di sette anni annegato nella piscina a Latina, ha tentato di salvarlo insieme a tre persone ... fanpage.it Bimbo annegato in piscina a Latina, la denuncia dei genitori: «Niente grate di sicurezza»Pietrificati dal dolore chiedono solo giustizia e che questa, per arrivare a spiegare il «perché», il «come» e per «colpa di chi», sia veloce e ... ilgazzettino.it Bambino annegato in piscina a Latina, l’ipotesi degli investigatori: “Il bocchettone era senza grata” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Latina, il tubo di aspirazione che ha risucchiato Gabriele alle terme non sarebbe stato coperto. L’avvocato della famiglia: «È rimasto incastrato, in più persone non riuscivano a tirarlo fuori» - facebook.com facebook