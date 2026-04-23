Bimbi con disabilità picchiati e maltrattati in una clinica di Como chiesto il processo per 13 operatori sanitari

In una clinica di Como, tredici operatori sanitari sono stati coinvolti in un'inchiesta riguardante presunti maltrattamenti e violenze su bambini con disabilità. Il pubblico ministero ha richiesto il rinvio a giudizio per i 13 professionisti, contestando loro il reato di maltrattamenti aggravati. L'indagine ha portato alla luce comportamenti considerati inappropriati nei confronti dei minori assistiti nella struttura.

il pm Massimo Astori di Como ha chiesto il processo per maltrattamenti aggravati per 13 operatori sanitari. Secondo l'accusa, tra il 2018 e il 2021 avrebbero picchiato e umiliato 15 ospiti del centro di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza “Villa Santa Maria” di Tavernerio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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