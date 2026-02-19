Maltrattano e umiliano anziani in una casa di riposo di Como | condannati 7 operatori socio sanitari

Un caso di maltrattamenti ha scosso una casa di riposo a Como, dove sette operatori socio sanitari sono stati condannati per aver umiliato e maltrattato circa dieci anziani. Le accuse riguardano comportamenti violenti e atteggiamenti di disprezzo nei confronti delle persone più fragili. Le indagini hanno rivelato episodi di insulti, spinte e abusi fisici, che si sono verificati nel corso di diversi mesi. La sentenza di primo grado ha fissato le pene per chi ha scelto di abusare della propria posizione di fiducia.

Sette persone sono state condannate in primo grado per maltrattamenti ai danni di una decina di anziani. Gli operatori socio sanitari avrebbero sottoposto gli ospiti della Rsa Sacro Cuore di Dizzasco (Como) a "violenze sistematiche".