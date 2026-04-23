L’attore di Pose ha annunciato che non parteciperà più al Met Gala, confermando di non aver ricevuto inviti dal 2019. In una dichiarazione, Porter ha affermato di non voler presentarsi a eventi in cui non si sente accolto o benvenuto. La sua decisione riguarda esclusivamente la sua percezione di come viene trattato dal gala, senza riferimenti a motivazioni esterne o altre ragioni.

? Cosa sapere Billy Porter conferma l'assenza dal Met Gala 2026 dopo non ricevere inviti dal 2019.. L'attore di Pose rifiuta di partecipare a eventi dove non si sente accolto.. Il vincitore dell’Emmy, Billy Porter, ha confermato durante un intervento del 22 aprile su SiriusXM che non parteciperà all’edizione 2026 del Met Gala, rivelando di non ricevere inviti per la serata più importante della moda dal 2019. L’attore protagonista di Pose, noto per i suoi look iconici sui tappeti rossi, ha spiegato durante l’apparizione al programma Bevelations che la sua assenza non è una scelta casuale legata alla carriera, ma dipende dal fatto che non è stato chiamato per partecipare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Billy Porter: “Non vengo dove non sono il benvenuto”: addio Met Gala

Dubliners by James Joyce - Complete 15 Stories Audiobook | Irish Literature Classic

Notizie correlate

Leggi anche: Gli Oscar sono praticamente i Met Gala dei gioielli

Il segreto del Met Gala: tema e dress code non sono la stessa cosa (e si vede)Ogni primo lunedì di maggio, il mondo della moda e del gossip si ferma per osservare quello che viene definito la notte più importante della moda.