Due parlamentari della regione Basilicata hanno presentato un'interrogazione al Ministero dell'Economia per chiedere chiarimenti sulla difficile situazione finanziaria della regione. La crisi del bilancio lucano ha portato all'attenzione le difficoltà nel reperire risorse necessarie per garantire i servizi pubblici e gli investimenti locali. I rappresentanti chiedono spiegazioni sulle misure adottate e sui piani di intervento previsti per risolvere la situazione.

? Cosa sapere Manca e Amendola interrogano il Ministero dell'Economia sulla crisi del bilancio in Basilicata.. Il deficit regionale rischia di causare aumenti di IRPEF e IRAP per i cittadini.. Manca e Amendola portano il dossier del bilancio lucano a Roma, interrogando il Ministro dell’Economia per bloccare l’impatto delle scelte della Giunta Bardi su famiglie e imprese della Basilicata. Il senatore Daniele Manca, che guida la segreteria regionale del Partito Democratico, ha unito le forze con l’onorevole Vincenzo Amendola per presentare una serie di quesiti formali presso i palazzi del potere nazionale. L’obiettivo è duplice: l’onorevole Amendola ha depositato un’interrogazione alla Camera dei deputati, mentre il senatore Manca ha agito verso il Senato della, mirando entrambi al Ministero dell’Economia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bilancio lucano in crisi: Manca e Amendola fermano il rischio tasse

Notizie correlate

Arcore, il bilancio bocciato spacca la maggioranza: rischio crisi? Cosa sapere Il consiglio di Arcore boccia il bilancio della giunta Bono con nove voti contrari.

Sanità in Basilicata: tasse più alte per coprire il buco di bilancioLa decisione della Giunta regionale di Basilicata di far gravare sui contribuenti un aumento dell’addizionale IRPEF per sanare il bilancio del...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Basilicata, Cifarelli attacca: Crisi strutturale, Bardi avvii una verifica vera; Basilicata, Cifarelli: Crisi strutturale del centrodestra; Coldiretti entra nel dibattito: il bilancio non basta, l'agricoltura lucana scricchiola; Centrodestra lucano, tensioni sul bilancio: maggioranza al lavoro per ricucire, lunedì vertice Vito Bardi–Francesco Lollobrigida.

Centrodestra lucano, tensioni sul bilancio: maggioranza al lavoro per ricucire, lunedì vertice Vito Bardi–Francesco LollobrigidaPOTENZA - La maggioranza di centrodestra in Regione Basilicata prova a compattarsi dopo le tensioni emerse sul bilancio, innescate dal voto contrario dell’ass ... ivl24.it

Basilicata. Rinvio Consiglio, le opposizioni: Maggioranza assente e in crisiSi è tenuta nel pomeriggio, nell’aula Dinardo, la conferenza stampa dei consiglieri di minoranza Alessia Araneo, Angelo Chiorazzo, Giovanni Vizziello, Piero Marrese e Viviana Verri, convocata dopo la ... lasiritide.it

RUOTI E MURO LUCANO A OPEN OUTDOOR EXPERIENCES 2026: BILANCIO SODDISFACENTE Si chiude con grande soddisfazione la partecipazione del Comune di Ruoti e del Comune di Muro Lucano alla quarta edizione di Open Outdoor Experien - facebook.com facebook

Dal Pd interrogazioni in Parlamento sulle criticità del bilancio della Basilicata #ANSA x.com