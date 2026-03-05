Approvato il bilancio di previsione a Monreale | Niente nuovi sacrifici per i cittadini più risorse per il territorio

Il Consiglio Comunale di Monreale ha approvato oggi il bilancio di previsione, senza prevedere nuovi sacrifici per i cittadini e con l’obiettivo di destinare più risorse al territorio. La decisione è stata presa durante la seduta pomeridiana, che ha visto coinvolti i membri dell’assemblea comunale in una discussione dedicata alle modalità di gestione delle finanze pubbliche.

MONREALE – Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta di questo pomeriggio il nuovo bilancio di previsione. Si tratta di uno strumento finanziario strategico, concepito per coniugare il rigore nella gestione dei conti con una decisa spinta allo sviluppo del territorio. «L’approvazione di questo bilancio rappresenta un risultato fondamentale per la nostra amministrazione», ha dichiarato il Sindaco Alberto Arcidiacono. «È il frutto di un lavoro serio e responsabile che ci permette di continuare a investire sulla nostra città, preservando i servizi senza richiedere ulteriori sacrifici ai cittadini. È un equilibrio complesso, ma necessario, che dimostra come si possa governare con grande attenzione ai conti pubblici mantenendo, allo stesso tempo, uno sguardo ambizioso sul futuro e sul benessere dell’intera comunità». 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Approvato il bilancio di previsione a Monreale: “Niente nuovi sacrifici per i cittadini, più risorse per il territorio” Università, più risorse per studenti, personale e didattica: approvato il bilancio unico di previsioneIl Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina ha approvato il Bilancio Unico di Previsione 2026–2028, dopo il parere... Leggi anche: Approvato il bilancio di previsione 2026/28 della Provincia: nessun aumento delle tasse e investimenti sul territorio Una raccolta di contenuti su Approvato il bilancio di previsione a.... Temi più discussi: Teatro Stabile di Bolzano: approvato il bilancio di previsione 2026; Approvato il bilancio 2025 di Interporto Padova: utile netto di 4,1 milioni e valore della produzione di oltre 46; Teatro Stabile di Bolzano: approvato il bilancio di previsione 2026; Approvato il bilancio di Cervia con un avanzo di quasi 5 milioni: previsti investimenti per 42 milioni. MONTE SANT'ANGELO Monte Sant’Angelo, approvato il bilancio di previsione 2026-2028Via libera dal Consiglio comunale con 10 voti favorevoli e 6 contrari: investimenti, spesa corrente ed equilibrio dei conti nel triennio ... statoquotidiano.it Approvato il bilancio a Medolla, l’Amministrazione: Impegno per servizi di qualità ed efficienti, nonostante circa 350mila euro di tagli da parte del GovernoLa realtà dei fatti – si legge nella nota stampa – ha dato ragione alla tenuta della maggioranza che, a discapito di chi paventava problematiche interne, si è espressa ... sulpanaro.net l ddl approvato dal Senato introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la definizione operativa di antisemitismo e istituisce il Coordinatore nazionale incaricato di elaborare la Strategia nazionale al fine di contrastarlo. Il provvedimento punta a preveni - facebook.com facebook Il cosiddetto DDL #antisemitismo approvato ieri al Senato ha ben poco a che vedere con la lotta al razzismo. Piuttosto, si configura come uno strumento di censura autoritaria contro le legittime critiche alle politiche israeliane. Temo che un provvedimento di qu x.com