Epatite A a Napoli l'Asl alle scuole | Rafforzare misure di prevenzione e contenimento del virus

L'Asl Napoli 3 Sud ha inviato una comunicazione all'ufficio scolastico provinciale, invitando le scuole a intensificare le misure di prevenzione e contenimento del virus dell'epatite A. La richiesta si basa sulla presenza di casi di infezione nella zona, con l'obiettivo di limitare la diffusione tra gli studenti. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri specifici o sui soggetti coinvolti.