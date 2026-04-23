Biennale shock a Venezia | il Ministro diserta e Buttafuoco resta solo

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Venezia, il ministro Alessandro Giuli non ha partecipato all'inaugurazione della Biennale, preferendo non essere presente. La decisione deriva da divergenze con l'organizzatore della manifestazione, lo scrittore e curatore. All'evento, l'unico rappresentante presente è stato lo scrittore stesso, mentre il ministro ha preferito non prendere parte all'apertura ufficiale. La situazione ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media locali.

? Cosa sapere Il ministro Alessandro Giuli diserta l'inaugurazione della Biennale a Venezia per divergenze con Buttafuoco.. La decisione politica isola l'organizzatore dopo la scelta di ospitare il padiglione della Russia.. A Venezia la Biennale si prepara a un’inaugurazione insolita con Pietrangelo Buttafuoco che resta isolato dopo la decisione di Alessandro Giuli di non partecipare alla manifestazione. Lo strappo tra l’intellettuale siciliano e il ministro della Cultura, un tempo legati da una stretta amicizia, si è radicalizzato a causa della volontà di Buttafuoco di ospitare il padiglione della Russia all’interno dell’evento veneziano. Lo strappo istituzionale nella laguna.🔗 Leggi su Ameve.eu

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