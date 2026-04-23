Biennale shock a Venezia | il Ministro diserta e Buttafuoco resta solo

A Venezia, il ministro Alessandro Giuli non ha partecipato all'inaugurazione della Biennale, preferendo non essere presente. La decisione deriva da divergenze con l'organizzatore della manifestazione, lo scrittore e curatore. All'evento, l'unico rappresentante presente è stato lo scrittore stesso, mentre il ministro ha preferito non prendere parte all'apertura ufficiale. La situazione ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media locali.

? Cosa sapere Il ministro Alessandro Giuli diserta l'inaugurazione della Biennale a Venezia per divergenze con Buttafuoco.. La decisione politica isola l'organizzatore dopo la scelta di ospitare il padiglione della Russia.. A Venezia la Biennale si prepara a un’inaugurazione insolita con Pietrangelo Buttafuoco che resta isolato dopo la decisione di Alessandro Giuli di non partecipare alla manifestazione. Lo strappo tra l’intellettuale siciliano e il ministro della Cultura, un tempo legati da una stretta amicizia, si è radicalizzato a causa della volontà di Buttafuoco di ospitare il padiglione della Russia all’interno dell’evento veneziano. Lo strappo istituzionale nella laguna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biennale, shock a Venezia: il Ministro diserta e Buttafuoco resta solo Notizie correlate Il gelo tra Giuli e Buttafuoco incendia la Biennale: il ministro diserta la cerimonia ufficiale a VeneziaVenezia – Non c’è pace per la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte, la Biennale di Venezia. Giuli diserta la Biennale e lascia Buttafuoco da solo: le pillole del giornoCon la Biennale di Venezia targata Pietrangelo Buttafuoco le polemiche non finiscono mai. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quattro Gatti alla Biennale: è umbro il gin ufficiale della kermesse veneziana; Kallas: Ritorno della Russia alla Biennale di Venezia è moralmente sbagliato; Turista accoltellata per strada da un uomo con il casco in testa mentre passeggia di notte con il cane: è ferita, caccia all'aggressore....; Approvato Def, Giorgetti su spese difesa: Anche shock energetico merita attenzione. Russia alla Biennale di Venezia, Kaja Kallas: Scelta sbagliata, Ue taglierà fondiLeggi su Sky TG24 l'articolo Russia alla Biennale di Venezia, Kaja Kallas: 'Scelta sbagliata, Ue taglierà fondi' ... tg24.sky.it Mosca: La revoca dei finanziamenti alla Biennale è una ricaduta nell'anticulturaLa presa di posizione contro l’Ue della portavoce del ministero degli Esteri Zakharova. La Commissione conferma di essere in attesa di una risposta dal ... repubblica.it #fotodelgiorno: "Untitled (airplane)" di Paola Pivi, installazione esposta alla Biennale d'Arte di Venezia del 1999, anno in cui l'Italia vinse il Leone d'oro per la migliore partecipazione nazionale. - facebook.com facebook Kallas: Ritorno della Russia alla Biennale di Venezia è moralmente sbagliato - Il video x.com