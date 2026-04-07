Grattacielo Forza Italia contro l' opposizione | Solo proposte non percorribili e propaganda

Il dibattito sul futuro del grattacielo torna al centro dell’attenzione politica, a distanza di tre mesi dall’incendio che ha causato un’emergenza abitativa. Questa volta, Forza Italia critica la posizione dell’opposizione, affermando che le proposte avanzate dalla Sinistra ferrarese sono irrealizzabili e si limitano a fare propaganda. La discussione riguarda quindi le soluzioni praticabili e le proposte concrete per risolvere la questione.

Arriva la replica alle richieste de 'La Comune' e di Avs. Poi cita una massima di Eldridge Cleaver Il tema del Grattacielo torna sui banchi della politica. A riprendere in mano la situazione, a quasi tre mesi dall’incendio che ha provocato l’emergenza abitativa, è Forza Italia: “Sul tema serio del futuro del grattacielo la Sinistra ferrarese, purtroppo, continua a lanciare proposte non percorribili”. Quindi l’attacco: “Quanto affermato da Anna Zonari de ‘La Comune’ e Leonardo Fiorentini di Avs sono vere e proprie boutade populiste che non contribuiscono a risolvere il problema – proseguono dalla segreteria provinciale -. Va ribadito nuovamente che scavalcare le famiglie nelle graduatorie delle case popolari per ‘motivi di somma urgenza’ sarebbe fonte sicura di nuovi contenziosi, oltre a quelli mai risolti sinora”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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“Le misure vanno costruite con le imprese, solo così potremo sostenere i cittadini senza rallentare investimenti e crescita”. Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato. x.com