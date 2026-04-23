Berrettini Sonego & C Ecatombe di italiani E domani gioca Sinner

Nella giornata di tennis, diversi giocatori italiani hanno subito sconfitte, segnando un bilancio negativo per il nostro movimento. Tra loro ci sono atleti noti che si sono confrontati con avversari di livello internazionale, portando a un esito deludente nelle rispettive partite. Domani sarà il turno di Sinner, che scenderà in campo per cercare di riscattarsi e proseguire la sua avventura nel torneo.

"Non ascolto nessuno, e solo io so quanto lavoro c'è dietro questi risultati". Con questa linea chiara, Jannik Sinner prosegue il suo percorso senza lasciarsi condizionare dalle ansie del tifo. L'altoatesino vede le cose diversamente: il miglior allenamento resta giocare partite di alto livello prima di Roma e Parigi. A Madrid, alla Caja Mágica, non è mai andato oltre i quarti di finale. "È un'opportunità", ha spiegato. Un'occasione concreta anche alla luce delle assenze pesanti: quella del serbo Djokovic e soprattutto dello spagnolo Alcaraz, fermato da un'infiammazione al tendine del polso. Dalla Spagna cresce la preoccupazione anche in vista del Roland Garros, e lo stesso Alcaraz non ha escluso un possibile forfait.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Berrettini, Sonego & C. Ecatombe di italiani. E domani gioca Sinner Notizie correlate Il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open: Sinner e Musetti si confermano, crollo Sonego, difesa CobolliGli Australian Open 2026 sono ormai entrati nella loro fase calda: venerdì 30 gennaio si disputeranno le semifinali (non prima delle ore 04. Montecarlo 2026, i risultati degli italiani: Berrettini avanza, oggi in campo anche SinnerIl martedì del tennis a Montecarlo si apre con una buona notizia per l’Italia: la vittoria di Matteo Berrettini, che avanza ai 16esimi del primo Atp...