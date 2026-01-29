Il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open | Sinner e Musetti si confermano crollo Sonego difesa Cobolli

Gli italiani in campo agli Australian Open stanno vivendo un momento diverso. Sinner e Musetti si confermano tra i migliori, restando nelle zone alte del ranking ATP. Sonego, invece, ha perso terreno e ora fatica a mantenere le posizioni di prima. Cobolli, invece, cerca di difendersi e di risalire la china. La settimana si preannuncia intensa con le semifinali in programma venerdì 30 gennaio, a partire dalle 4 del mattino italiane.

Gli Australian Open 2026 sono ormai entrati nella loro fase calda: venerdì 30 gennaio si disputeranno le semifinali (non prima delle ore 04.30 lo spagnolo Carlos Alcaraz incrocerà il tedesco Alexander Zverev, mentre Jannik Sinner sfiderà il serbo Novak Djokovic non prima delle ore 09.30), mentre l'atto conclusivo andrà in scena domenica 1° febbraio (non prima delle ore 09.30 italiane). I migliori quattro giocatori del mondo, classifiche alla mano, si contenderanno il primo Slam della stagione sul cemento di Melbourne, dove il fuoriclasse altoatesino ha conquistato le ultime due edizioni. Jannik Sinner resterà numero 2 del mondo alle spalle di Carlos Alcaraz, con un ritardo in termini di punti che varierà in base al risultato del torneo in terra oceanica.

