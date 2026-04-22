Matteo Berrettini ha perso al primo turno del torneo di Madrid, uscendo dalla classifica dei primi 100 giocatori al mondo. Dopo la sconfitta, lo stesso tennista ha dichiarato di non sentirsi in grado di competere. La sconfitta per 6-0, 6-0 contro un avversario di rilievo aveva alimentato alcune speranze nel pubblico italiano, ma la sua performance recente mostra difficoltà nel mantenere una continuità di risultati.

Quel 6-0, 6-0 a Medvedev aveva fatto sperare gli italiani, ma Matteo Berrettini in realtà non riesce a trovare continuità. Il tennista romano – oggi 29enne – è stato eliminato al primo turno a Madrid, al termine di una partita mai in discussione contro Dino Prizmic. 6-3, 6-4 il finale in favore del croato in meno di due ore di partita. Una partita in cui Berrettini è stato impotente, non è mai riuscito a trovare i colpi giusti e non ha mai avuto la sensazione di poterci riuscire. Lo dimostra anche il messaggio emblematico al suo angolo nel corso del match: “Cosa mi parli di tennis? Non sono in grado di competere, lo vedi o no? – ha detto Berrettini ad Alessandro Bega -.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delusione Berrettini: perde al primo turno a Madrid ed esce dalla top 100. Lo sfogo: “Non sono in grado di competere”

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