Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Madrid dal croato Dino Prizmic, con i punteggi di 6-3 e 6-4. L’azzurro si è mostrato sconsolato e ha dichiarato di non riuscire più a godersi il momento sul campo. La sconfitta rappresenta un’ulteriore battuta d’arresto in una fase di difficoltà tra risultati e concentrazione mentale.

Uno sconsolato azzurro. Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Madrid dal croato Dino Prizmic con il punteggio di 6-3, 6-4. Un esordio amaro sulla terra rossa della capitale spagnola, che costringe l’azzurro a uscire subito dal torneo e lo porterà anche fuori dalla top 100 del ranking ATP. Il momento negativo del trentenne prosegue dopo lo stop agli ottavi del Monte Carlo Masters contro Joao Fonseca e la sconfitta al primo turno dell’ATP 250 di Marrakech contro Ignacio Buse. La partecipazione al Roland Garros resta assicurata, ma il finalista di Wimbledon 2021 è chiamato a invertire rapidamente la rotta. In conferenza stampa, Berrettini ha commentato così la sua situazione: “Per fortuna ultimamente il problema non è il mio corpo, che comunque mi ha tolto tanti momenti della mia carriera.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Berrettini fuori a Madrid: “Non mi godo più il campo”, crisi tra risultati e testa

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