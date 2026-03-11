Risultati Champions League LIVE | in campo tra le altre Real Madrid e Manchester City
In diretta dalla Champions League, si segnalano le partite tra Real Madrid e Manchester City, con aggiornamenti sui risultati delle diverse gare in corso. La competizione vede coinvolte diverse squadre, mentre la Juventus segue con attenzione il proprio percorso. La partita tra le due grandi formazioni europee si svolge in questo momento, con i risultati che vengono aggiornati in tempo reale.
Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Andata. Martedì 10 marzo Galatasaray Liverpool 1-0 (7? Lemina). Atalanta Bayern Monaco 1-6 (12? Stanisic, 22? Olise, 25? Gnabry, 52’ Jackson, 64’ Olise, 67’ Musiala, 90’+3’ Pasalic). Atletico Madrid Tottenham 5-2 (6? Llorente, 14? Griezmann, 15? Julian Alvarez, 22? Le Normand, 26? Pedro Porro, 55’ Alvarez, 76’ Solanke). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Articoli correlati
Risultati Champions League LIVE: impresa Atalanta, in campo PSG e Real MadridPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...
Champions League, è sempre Real Madrid-Manchester CityAnche la Champions League ormai ha una classica, una partita che non può mancare nel palinsesto di ogni edizione della coppa più prestigiosa del...
Real Madrid vs Manchester City | Champions League 2025/26 | Watch Along & eFootball Simulation
Approfondimenti e contenuti su Risultati Champions League
Temi più discussi: Andata ottavi di finale di Champions League: vincono Galatasaray, Bayern e Atlético, il Barça pareggia in extremis a Newcastle; Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale; Il Barça agguanta il Newcastle al 96', Spurs travolti dall'Atletico. Il Gala batte il Liverpool con un ex Juve; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti in tempo reale [NEWS].
RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | In campo a Leverkusen! Diretta gol live score (oggi 11 marzo 2026)Risultati Champions League: l'andata degli ottavi di finale si conclude con le quattro partite di oggi, tra cui ancora Real Madrid Manchester City. ilsussidiario.net
RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Atalanta sconfitta con 6 gol! Diretta gol live score (oggi 10 marzo 2026)Risultati Champions League: l'Atalanta ospita il Bayern nell'andata degli ottavi, in campo ci sono poi tre delle sei squadre inglesi in corsa. ilsussidiario.net
. @ChampionsLeague | I primi risultati degli ottavi di finale: Atalanta sconfitta dal Bayern Monaco. Vincono Atletico Madrid e Galatasaray, mentre finisce pari tra Newcastle e Barcellona x.com
Alla luce degli ultimi risultati di Campionato e Champions League, vediamo chi dei nostri ragazzi ha ancora la possibilità di azzeccare il pronostico fatto ad inizio stagione (Reel by @growithsilvia ) Forza Juvenilia !!! Forza Fiammamonza !!! - facebook.com facebook