Durante una recente intervista, Marco Travaglio ha commentato il ruolo del governo come ponte tra Stati Uniti e Europa, affermando che Trump non lo avrebbe informato di alcune decisioni. Nel frattempo, si è anche espresso sulla condotta di Stati Uniti e Israele, definendo giusto il loro intervento in un conflitto che ha portato alla morte di un capo di Stato e di numerosi civili.

“Se Stati Uniti, Israele violano l’ABC del diritto internazionale, sterminano un capo di Stato e migliaia di civili, è cosa buona e giusta. Se l’Iran risponde, cosa che è legittima per il diritto internazionale, la rappresaglia contro un’aggressione, ecco, quello è un peccato mortale”. Così Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi sul Nove, nella sua rubrica Passaparola. “Questa è la linea dell’Europa”, spiega il direttore del Fatto Quotidiano. “Per fortuna abbiamo Mattarella, che quando Putin invase l’Ucraina puntò subito il dito contro la Russia, invitando tutti a mobilitarsi – prosegue Travaglio ironizzando e riprendendo le parole del Capo dello Stato – Adesso che ci sono di mezzo gli americani, gli israeliani, fa il vago”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il nostro governo è talmente decisivo come ponte fra Stati Uniti e Europa che Trump si è scordato di avvisarci”: le parole di Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi

