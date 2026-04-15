Una mostra fotografica espone immagini d’archivio che illustrano il legame tra industria, territorio e comunità lungo l’area che collega le province di Bergamo e Brescia, tra il fiume Oglio e il lago d’Iseo. L’esposizione si concentra sulla storia industriale di questa regione, offrendo uno sguardo visivo sui cambiamenti e le attività che hanno caratterizzato il passato locale. La rassegna mira a documentare un tratto significativo della storia industriale e sociale del territorio.

DALMINE (Bergamo) Una mostra fotografica che racconta, attraverso immagini d’archivio, il legame profondo tra industria, territorio e comunità lungo l’asse che unisce le province di Bergamo e di Brescia. Negli spazi di Fondazione Dalmine, in piazzale Leonardo da Vinci 3, verrà inaugurata oggi alle 18 Confini d’acqua, Il fiume Oglio e il lago d’Iseo fra Bergamo e Brescia, progetto promosso da Fondazione Negri in collaborazione con Fondazione Dalmine. L’iniziativa nasce dalla condivisione di un patrimonio fotografico che documenta le origini della storia industriale e il suo legame con un territorio comune, modellato a nord da montagne e da una rete di corsi d’acqua fondamentali per lo sviluppo produttivo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fra Oglio e lago d’Iseo. Una storia industriale

LOMBARDIA classe 5^ - viaggio nella Geografia, Storia e Natura d’Italia #Lombardia #Italia #regioni

Alla Fondazione Dalmine la mostra “Confini d’acqua. Il fiume Oglio e il lago d’Iseo fra Bergamo e Brescia”Negli spazi di Fondazione Dalmine, piazzale Leonardo da Vinci 3 a Dalmine – Bg, mercoledì 15 aprile alle 18 si inaugura Confini d’acqua.

Isola fantasma di fango, pietre e rifiuti nel lago di Iseo alla foce del fiume Oglio: trentamila metri cubi da rimuovereCosta Volpino (Bergamo), 9 febbraio 2026 – Un’isola fantasma, nata dal fango, dal pietrisco, dai rovi e detriti trascinati dalle correnti è comparsa...