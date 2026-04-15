Bernasconi Juve dirigenza bianconera colpita dal terzino atalantino | può arrivare a queste condizioni e a questo prezzo

Durante la partita di sabato sera, la dirigenza della squadra bianconera ha notato le prestazioni del terzino dell'Atalanta. La discussione si è concentrata sulle possibili condizioni e sul prezzo di un eventuale trasferimento. Non sono stati forniti dettagli specifici sui termini dell’accordo o sulla cifra richiesta, ma si è parlato di un interesse concreto verso il giocatore. La situazione resta in evoluzione, con i vertici della società che monitorano la situazione.

di Angelo Ciarletta Bernasconi Juve, la dirigenza bianconera è stata colpita dal terzino nella sfida di sabato sera: può arrivare a queste condizioni e a queste cifre. La Juve prepara la svolta sulla corsia mancina. Secondo Tuttosport, la società intende potenziare un settore ritenuto migliorabile per offrire a Luciano Spalletti esterni capaci di garantire ritmo e spinta costante. L’obiettivo è superare il concetto di laterali puramente “gestionali” per puntare su profili più dinamici. MERCATO JUVE LIVE Il nome caldo è Lorenzo Bernasconi, valutato circa 20 milioni di euro. Il giovane mancino ha impressionato i dirigenti bianconeri nell’ultimo scontro diretto, dimostrando di saper agire sia come terzino che come quinto di centrocampo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernasconi Juve, dirigenza bianconera colpita dal terzino atalantino: può arrivare a queste condizioni e a questo prezzo Ederson Juve, il centrocampista brasiliano può arrivare a Torino solamente a queste due condizioni. Ecco quali sonodi Redazione JuventusNews24Ederson Juve, il centrocampista dell’Atalanta può arrivare in bianconero solamente a queste due condizioni. Calciomercato Inter, svolta Perisic? Si apre un clamoroso spiraglio, può arrivare a queste condizionidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i nerazzurri non mollano la pista che porta al ritorno di Ivan Perisic: possibile operazione in...