Kolo Muani alla Juventus è lui l’obiettivo numero uno per l’attacco Il valore del francese è sceso | può arrivare per questa cifra!

La Juventus punta nuovamente su Kolo Muani come obiettivo principale per l’attacco in vista del mercato estivo. Il giocatore francese, il cui valore è diminuito, potrebbe trasferirsi per una cifra determinata. La trattativa tra la società piemontese e gli agenti del calciatore è in corso, dopo un periodo di tensioni e divergenze tra le parti.

Kolo Muani alla Juventus, il centravanti francese torna nel mirino per il mercato estivo dopo la pace fatta tra la dirigenza e i francesi. La Juventus continua a pianificare meticolosamente le mosse per la prossima sessione estiva, concentrando la massima attenzione sul potenziamento del proprio reparto offensivo. Il nome di Kolo Muani torna prepotentemente in cima alla ristretta lista dei desideri. L'attaccante rappresenta l'obiettivo primario assoluto per rinforzare l'attacco, indipendentemente dal futuro o dalla semplice permanenza di Vlahovic in rosa. I due giocatori, peraltro, hanno già condiviso il rettangolo verde in passato, dimostrando una potenziale e ottima convivenza tattica all'interno dello stesso modulo e garantendo diverse soluzioni.

