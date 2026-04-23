La società sportiva sta pianificando un'offerta per il centrocampista portoghese, considerato il primo obiettivo per la prossima finestra di mercato estiva. La strategia è stata definita con attenzione e mira a portare il giocatore nella rosa già nei prossimi mesi. Le trattative sono in fase di valutazione e si attende una risposta ufficiale nei prossimi giorni.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, la società bianconera prepara l’assalto decisivo al giocatore portoghese con una strategia ben precisa. La Juventus ha definito le proprie strategie in vista della prossima sessione estiva. Come riportato da Matteo Moretto sul suo canale Youtube, la dirigenza ha individuato in Bernardo Silva la priorità assoluta per rinforzare la rosa. Il pressing sul suo procuratore, Jorge Mendes, è diventato totale nelle ultime ore. Il trequartista è considerato il profilo ideale per innalzare il tasso tecnico del gruppo, portando grande imprevedibilità e qualità in mezzo al campo. L’obiettivo è garantire un rendimento costante e superiore, assicurando al club bianconero un salto di qualità indispensabile per competere ai massimi livelli in ogni singola manifestazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, pronto l’assalto al centrocampista portoghese: è lui la priorità assoluta per l’estate! Le ultimissime

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