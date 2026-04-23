Bernardo Silva Juve parte l’assalto decisivo | il portoghese è la priorità assoluta del mercato estivo Le ultimissime

La Juventus ha annunciato di aver avviato le trattative per ingaggiare Bernardo Silva, considerato il principale obiettivo per il mercato estivo. La società ha già definito le strategie e si sta concentrando sul rafforzamento del reparto offensivo, con l’intenzione di chiudere l’accordo nei prossimi mesi. La trattativa è tra le più attese della prossima sessione di calciomercato e coinvolge anche altri club interessati al centrocampista portoghese.

Infortunio Anjorin, gli accertamenti rivelano il trauma all’anca. Le condizioni del centrocampista e i tempi da valutare Lazio, il tifo organizzato traccia una rotta netta: presenza massiccia in finale e protesta totale nel derby, la linea dura prende forma Abatantuono in esclusiva a Milannews24: «Dopo la vittoria contro l’Inter io credevo che potessimo lottare per lo scudetto. Su Allegri.» Real Madrid, caos social attorno a Mbappé: il “mi piace” su Mourinho diventa un caso e Arbeloa spegne tutto con una battuta Manchester...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bernardo Silva Juve, parte l’assalto decisivo: il portoghese è la priorità assoluta del mercato estivo. Le ultimissime Notizie correlate Bernardo Silva Juve, pronto l’assalto al centrocampista portoghese: è lui la priorità assoluta per l’estate! Le ultimissimedi Luca FiorettiBernardo Silva Juve, la società bianconera prepara l’assalto decisivo al giocatore portoghese con una strategia ben precisa La... Bernardo Silva alla Juve: la Champions decisiva per l’arrivo del portoghese? Le ultimissime sulla trattativadi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva alla Juve: la Champions sembra rappresentare una sorta di passaggio fondamentale per il portoghese in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bernardo Silva saluta il Manchester City: il messaggio social; Juve, è Bernardo Silva il primo colpo Champions per Spalletti? Ecco le quote; Dal Portogallo: per Bernardo Silva l'offerta più concreta è della Juve; Bernardo Silva-Juve, ecco la carta vincente! Il colpo si può sbloccare così. Bernardo Silva-Juve, ecco la carta vincente! Il colpo si può sbloccare cosìNella trattativa per il centrocampista portoghese Comolli e il resto della dirigenza possono giocarsi un jolly importante: la novità ... tuttosport.com Bernardo Silva via dal City per restare in Premier League? La suggestione tra Juve e BarcellonaIl futuro di Bernardo Silva è uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo. Dopo anni di successi con il Manchester City, il talento portoghese sembra pronto a chiudere un ciclo importante della ... tuttosport.com "Con Alisson, Bernardo Silva e Lewandowski la Juve lotterebbe per lo Scudetto. Servono giocatori forti, non scommesse. Alisson è un portiere top, Bernardo Silva è un fenomeno ed anche se non è più giovanissimo, Lewandowski lo prenderei subito" Ang - facebook.com facebook "Con Alisson, Bernardo Silva e Lewandowski la #Juve lotterebbe per lo Scudetto. Servono giocatori forti, non scommesse. Alisson è un portiere top, Bernardo Silva è un fenomeno ed anche se non è più giovanissimo, Lewandowski lo prenderei subito" An x.com