Trump definito un narcisista maligno la psichiatra | Chi ne soffre in realtà ha una scarsa autostima

Recentemente alcuni esperti hanno avanzato l’ipotesi che l’ex presidente potrebbe essere affetto da una forma di narcisismo definita “maligno”. La psichiatra ha spiegato che chi ha questa condizione in realtà può soffrire di una bassa autostima. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche psicologiche attribuite all’ex politico, senza coinvolgere diagnosi cliniche ufficiali. La questione ha attirato l’attenzione di media e analisti nel corso delle ultime settimane.

In questi giorni sta circolando l'ipotesi, sollevata da alcuni esperti, secondo cui Donald Trump soffrirebbe di una particolare forma di narcisismo, nota coma "narcisismo maligno". Sebbene non sia una diagnosi ufficiale, questa espressione viene usata per indicare una forma particolare di narcisismo. A Fanapge.it la psichiatra Tiziana Corteccioni ha spiegato cos'è e come si manifesta.🔗 Leggi su Fanpage.it TRUMP PADECE NARCISISMO MALIGNO, MISMA PATOLOGÍA QUE LOS PEORES DICTADORES Notizie correlate Rocca contro Marchionne: “Ha minacciato una consigliera all’omaggio per Verbano”. La replica: “Invenzione surreale”Il presidente del Lazio ha accusato quello del Municipio III di aver impedito a una consigliera di deporre una corona di fiori per Valerio Verbano. Iran, la guerra in diretta: Israele annuncia una “nuova fase” del conflitto con Teheran. Trump: “Invasione di terra è perdita di tempo”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e annunciato una "nuova fase" del conflitto. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cos’è il narcisismo maligno e perché potrebbe aver colpito Trump; Nella testa di Trump: gli psichiatri e l'ipotesi del narcisismo maligno. Manie di grandezza, discorsi confusi, post blasfemi, ha perso i freni inibitori; Trump, un narcisista maligno alla Casa Bianca? Riparte il tormentone sulla sua salute mentale; Trump fuori controllo? Gli psichiatri parlano di narcisismo maligno. Trump definito un narcisista maligno, la psichiatra: Chi ne soffre in realtà ha una scarsa autostimaIn questi giorni sta circolando l'ipotesi, sollevata da alcuni esperti, secondo cui Donald Trump soffrirebbe di una particolare forma di narcisismo, nota ... fanpage.it Radio1 Rai. . Dopo aver attaccato Papa Leone per i suoi appelli alla pace, il presidente USA #Trump si scaglia anche contro Giorgia Meloni, che aveva definito "inaccettabili" le sue dichiarazioni sul Pontefice. Laura Pepe #GR1 - facebook.com facebook L'attacco del presidente #Trump a #PapaLeoneXIV, definito "debole e pessimo in politica estera". "Non ho paura", la risposta del pontefice che ha iniziato il viaggio apostolico in #Africa. Accoglienza solenne per il #Papa in #Algeria x.com