Annamaria Bernardini de Pace e l’amante misterioso 10 anni più giovane | Mai chiesto se avesse moglie o fidanzata

In un’intervista rilasciata a metà 2023, l’avvocata ha dichiarato di non avere nessuno in casa da circa quindici anni. Recentemente si è diffusa la notizia di una relazione con un uomo di dieci anni più giovane, con cui non avrebbe mai chiesto dettagli riguardo eventuali legami precedenti. La donna ha anche affermato di non aver mai approfondito la questione della presenza di eventuali partner o fidanzate del suo amico.

In un’ intervista rilasciata al Corriere della Sera nel maggio 2023 l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace diceva di non avere più nessuno in casa da 15 anni. E aggiungeva: «Però ho una serie di amanti, fidanzati, prospettive. E decido io il quando e il come. In ogni caso, li scelgo solo più giovani. Un vecchio come me sarebbe insopportabile». Oggi, in un altro colloquio con il Corriere nel quale parla della sua autobiografia Sentimenti e sentenze, edita da Bdp e allegata al settimanale Gente, annuncia che ha un amore segreto da 20 anni. Nel libro lo chiama Dino. E dice che una sua frase è «il mistero è indispensabile all’amore, che dura finché dura il mistero».🔗 Leggi su Open.online

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