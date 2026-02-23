Tre colpi messi a segno nel giro di pochi giorni ladro seriale individuato dalla polizia

Un uomo è stato riconosciuto come responsabile di tre furti recenti, causati da un crescente bisogno di denaro. La polizia ha seguito le sue tracce, trovando prove concrete che collegano il sospettato alle rapine in diverse tabaccherie del centro. Durante le indagini, sono stati recuperati alcuni oggetti rubati e sono state raccolte testimonianze utili. La sua identificazione avviene a pochi giorni dagli episodi più recenti.

I poliziotti della squadra investigativa e della polizia scientifica del commissariato hanno raccolto una serie di elementi utili alle indagini che hanno permesso di individuare senza alcun dubbio il rapinatore La polizia ha individuato l’uomo che, nei giorni scorsi, si è reso responsabile di una rapina in una tabaccheria in una zona centrale di Adrano. Si tratta di un pregiudicato adranita di 39 anni che, approfittando dei giorni di carnevale, ha agito senza dare nell’occhio, con il volto coperto da una maschera e, una volta all’interno dell’attività commerciale, ha tirato fuori una pistola con la quale ha minacciato i dipendenti, intimando di consegnare tutti i soldi della cassa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Arrestato il "ladro del crick" dopo 80 colpi messi a segno a Ravenna, i video di come agivaUn cittadino albanese è stato arrestato a Ciampino, in relazione a un'ondata di 80 furti in abitazioni a Ravenna tra il 2021 e il 2024.

Un “fantasma” nella notte, preso il ladro seriale sul Sempione: 13 colpi in tre mesiUn ladro seriale ha messo a segno 13 furti in tre mesi nel quartiere Sempione, grazie alla sua capacità di agire di notte senza essere visto.

Ladri acrobati in azione: tre colpi sono stati messi a segno in poche oreLadri acrobati in azione, tre furti in 72 ore. I primi due sono stati messi a segno in zona ospedale giovedì: i ladri hanno tagliato i fili di tre colonnine con pannelli solari che illuminavano il ... ilrestodelcarlino.it

Tre cacciatori uccisi a Messina, l’assurda sequenza della strage: colpo per errore ha scatenato una sparatoriaUno scambio di colpi tra due coppie di cacciatori, dopo un primo sparo per errore, sarebbe all’origine della strage nei boschi di Montagnareale, sui ... fanpage.it

LA STRAGE | Sull’uccisione dei tre cacciatori freddati a colpi di fucile il 28 gennaio scorso la quiete dei boschi è la stessa che riverbera nelle stanze della Procura - facebook.com facebook