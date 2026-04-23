Benvenuto Emilio la prima nascita dopo 70 anni nel piccolo borgo | Segnale contro lo spopolamento

Nel borgo di Trino, vicino a San Silvestro, è venuto alla luce Emilio, la prima nascita dopo settant'anni nel piccolo insediamento. La nascita è avvenuta il 23 aprile 2026 e rappresenta un evento rilevante per la comunità locale, che si trova ad affrontare un crescente spopolamento. La nascita di un bambino in questo contesto è stata accolta con entusiasmo dagli abitanti del borgo.

Bagno di Romagna (Cesena), 23 aprile 2026 – Nel piccolo storico abitato di Trino, nei pressi di San Silvestro, in comune di Bagno di Romagna, è nato Emilio. Un evento che, oltre alla gioia per una nuova vita, porta con sé un valore simbolico particolare: in questo piccolo borghetto non si registrava una nascita da circa settant’anni. Una notizia che ha attirato l’attenzione anche per il contesto in cui si inserisce, quello delle aree interne, dove il calo demografico rappresenta una delle principali sfide contemporanee. Il sindaco: “Un piccolo ma prezioso segnale”. Lo comunica il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che poi sottolinea: “È sicuramente un evento molto bello e carico di significato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Benvenuto Emilio, la prima nascita dopo 70 anni nel piccolo borgo: “Segnale contro lo spopolamento” Notizie correlate Segnale di speranza per le aree interne, nel piccolo borgo un nuovo nato: non succedeva da 70 anniNel piccolo abitato storico di Trino, nei pressi di San Silvestro, nel comune di Bagno di Romagna, è nato Emilio. Levigliani, il piccolo borgo toscano che resiste allo spopolamentoLevigliani, frazione del Comune di Stazzema in provincia di Lucca, riesce a far sentire partecipi di una comunità tutti coloro che ci vivono e ci...