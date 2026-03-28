Alcast di Bentivoglio in liquidazione | 94 posti di lavoro a rischio 8 ore di sciopero

Un'azienda di Bentivoglio, specializzata in produzione, si trova in liquidazione e ha annunciato il taglio di 94 posti di lavoro. Per protestare contro questa decisione, i dipendenti hanno indetto uno sciopero di otto ore previsto per lunedì 30 marzo. La protesta coinvolge l'intera giornata e coinvolge tutti i lavoratori dell'azienda.

Bentivoglio (Bologna), 28 marzo 2026 – Otto ore di sciopero per l’intera giornata di lunedì 30 marzo, a partire dalle 14, con presidio davanti al Comune di Bentivoglio in concomitanza con il tavolo di crisi convocato dalla Città metropolitana di Bologna: è la mobilitazione proclamata da Fim-Cisl e Fiom-Cgil dopo la decisione di Alcast Tech Foundry e Machining, azienda legata all’automotive, di avviare la liquidazione della società, con 94 posti di lavoro ora a rischio. Prima zona a 20 all’ora a Bologna: dov’è il progetto pilota (attivo entro giugno) Cosa ha comunicato l’azienda. La mobilitazione arriva dopo la comunicazione formale del 23... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alcast di Bentivoglio in liquidazione: 94 posti di lavoro a rischio, 8 ore di sciopero Articoli correlati Leggi anche: Bonfiglioli: Automazione in arrivo, a rischio 60 posti di lavoro e sciopero sindacale a Bologna. Medolla, sciopero Vantive: a rischio cessione e posti di lavoro, l’assessore Paglia con i lavoratori.Medolla (Modena) è oggi teatro di uno sciopero dei lavoratori di Vantive, innescato dalla possibile cessione di attività dello stabilimento.