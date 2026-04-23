Sabato 25 aprile 2026 alle 19:00 si gioca Benfica-Moreirense, con le formazioni ufficiali e le quote già disponibili. Tra i pronostici circolanti, si ipotizza che possano esserci almeno due reti segnate nel secondo tempo. La squadra di Josè Mourinho ha mostrato alcune lacune durante questa stagione, senza riuscire a migliorare completamente il rendimento in campo.

Nella gestione di Josè Mourinho il Benfica ha evidenziato diversi limiti e non è riuscito a inserirsi nella lotta al titolo: va però riconosciuto che le Aquile hanno dimostrato di essere difficilissime da battere negli scontri diretti e nello scorso turno hanno addirittura fatto il colpo grosso al Josè Alvalade. Gli Encarnados hanno vinto il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benfica-Moreirense (sabato 25 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno due gol nel secondo tempo?

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