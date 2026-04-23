Sabato 25 aprile 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Benfica e Moreirense. Le formazioni sono state annunciate e le quote svelate, con alcuni pronostici che prevedono almeno due gol nel secondo tempo. Nella gestione di Josè Mourinho, il Benfica ha mostrato alcune difficoltà e non è riuscito a migliorare certi aspetti difensivi. La sfida si presenta interessante per l’andamento e i possibili sviluppi nel secondo tempo.

Nella gestione di Josè Mourinho il Benfica ha evidenziato diversi limiti e non è riuscito a inserirsi nella lotta al titolo: va però riconosciuto che le Aquile hanno dimostrato di essere difficilissime da battere negli scontri diretti e nello scorso turno hanno addirittura fatto il colpo grosso al Josè Alvalade. Gli Encarnados hanno vinto il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benfica-Moreirense (sabato 25 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno due gol nel secondo tempo?

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