Sabato 25 aprile 2026 alle 19:00 si gioca Benfica-Moreirense, partita prevista allo stadio Da Luz. Le formazioni sono state annunciate e le quote scommesse indicano il Benfica come favorito. José Mourinho, alla guida del Benfica, ha affrontato alcune difficoltà quest’anno, senza riuscire a ottenere risultati convincenti in alcune occasioni. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con il Benfica che punta a consolidare la leadership in classifica.

Nella gestione di Josè Mourinho il Benfica ha evidenziato diversi limiti e non è riuscito a inserirsi nella lotta al titolo: va però riconosciuto che le Aquile hanno dimostrato di essere difficilissime da battere negli scontri diretti e nello scorso turno hanno addirittura fatto il colpo grosso al Josè Alvalade. Gli Encarnados hanno vinto il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benfica-Moreirense (sabato 25 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Aquile favoritissime al Da Luz

Notizie correlate

Benfica-Nacional Madeira (domenica 12 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida sbilanciatissima al Da LuzL’annata del Benfica non è mai davvero decollata: tutte le volte che le Aquile sono state chiamate a fare un passo decisivo in avanti hanno fallito.

Sporting Lisbona-Benfica (domenica 19 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Leoni vittoriosi sulle Aquile?Domenica sera vivremo un momento chiave per la Primeira Liga 2025-2026: la stagione è giunta nel tratto finale, siamo alla trentesima giornata e...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Benfica News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange.

Sporting a valanga, Benfica impeccabile. Sorpresa Moreirense: Liga Portugal, i risultatiSi chiudono qui gli incontri previsti per la giornata odierna e validi per il terzo turno di Liga Portugal. Il Moreirense si conferma in formato smagliante in questi primi battiti di campionato ... tuttomercatoweb.com

Le aperture portoghesi - Aquila perduta: il Benfica non va oltre l'1-1 in casa con la MoreirenseTorna a fermarsi il Benfica, che non va oltre l'1-1 in casa contro la Moreirense. Perduti, titola in prima pagina A Bola per commentare il risultato. E sulla falsa riga di questo è anche il titolo ... tuttomercatoweb.com