Benevento 80 anni di scoutismo | tre giorni di eventi in Zona Samnium

A Benevento si sono svolti tre giorni di eventi per celebrare gli 80 anni di scoutismo nella zona Samnium. La manifestazione ha incluso una mostra storica, laboratori aperti al pubblico e incontri dedicati alla comunità. L’iniziativa ha coinvolto diversi partecipanti, tra cui giovani e adulti, in attività volte a ricordare il percorso e la presenza degli scout nella regione. La celebrazione si è svolta in vari spazi della zona Samnium, con appuntamenti distribuiti nel fine settimana.

Benevento si prepara ad accogliere tre giorni di celebrazioni, incontri e condivisione in occasione dell’80° anniversario della presenza scout in Zona Samnium dell’AGESCI. Dal 24 al 26 aprile 2026, Piazza Roma e Via Traiano saranno il cuore di un ricco programma di eventi aperti alla cittadinanza, all’insegna del tema: “Radici forti, orizzonti lontani”. Un traguardo importante che racconta ottant’anni di impegno educativo, servizio e crescita per generazioni di giovani scout, con uno sguardo sempre rivolto al futuro. La manifestazione vuole essere non solo una celebrazione, ma anche un’occasione per coinvolgere il territorio, valorizzare le esperienze e rafforzare il legame con la comunità.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, 80 anni di scoutismo: tre giorni di eventi in Zona Samnium 80 anni di presenza scout. Le celebrazioni a Benevento e nel Sannio il 24 – 25 e 26 aprile Notizie correlate 80 anni di scoutismo: 400 giovani animano il centroBenevento si prepara a celebrare ottant’anni di scoutismo con una serie di eventi che animeranno il centro storico nel mese di aprile. Leggi anche: Servizio civile, tre posti disponibili presso la sede della Proloco di Benevento Samnium Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ottant'anni di presenza scout nel Sannio: ecco il programma delle celebrazioni nel week end; Pace, democrazia, lavoro: a Benevento il confronto promosso dalle Acli con il vicepresidente nazionale Milese; Tempi di bilanci per PGS – Polisportive Giovanili Salesiane di Benevento; Start Cup Campania, il 29 aprile alla Federico II l’evento di presentazione dell’edizione 2026. Ottant’anni di presenza scout nel Sannio: ecco il programma delle celebrazioni nel week endBenevento si prepara ad accogliere tre giorni di celebrazioni, incontri e condivisione in occasione dell’80° anniversario della presenza scout in Zona Samnium dell’AGESCI. Dal 24 al 26 aprile 2026, Pi ... ntr24.tv 80 anni Agesci, il sindaco Mastella incontra i rappresentanti dell’associazioneIl sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane tre rappresentanti dell’Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani): Simone Razzano (responsabile di zona), Elvira Muccio (responsabile d ... ntr24.tv Benevento celebra 80 anni di scoutismo: eventi, mostra e laboratori dal 24 al 26 aprile in Zona Samnium #Benevento #Scout #Agesci #Eventi x.com https://www.tvsette.net/radici-forti-orizzonti-lontani-80-anni-di-storia-e-futuro-dello-scoutismo-in-zona-samnium/ - facebook.com facebook