A Benevento, nel mese di aprile, si terranno numerosi eventi per celebrare gli ottant’anni di scoutismo. Circa 400 giovani prenderanno parte alle iniziative che coinvolgeranno il centro storico, portando energia e vitalità nelle strade della città. La manifestazione vede protagonisti i gruppi scout locali, pronti a condividere questa ricorrenza con la comunità.

Benevento si prepara a celebrare ottant’anni di scoutismo con una serie di eventi che animeranno il centro storico nel mese di aprile. L’iniziativa, promossa dall’AGESCI – Zona Samnium, vedrà la partecipazione di circa 400 giovani e capi educatori provenienti dal territorio sannita. Il fulcro della celebrazione sarà la manifestazione 1946-2026: Ottant’anni di scoutismo nel Sannio, in programma dal 24 al 26 aprile tra Piazza Roma e via Traiano. Parallelamente, una mostra storica dedicata alla memoria educativa dello scoutismo resterà aperta fino al mese di giugno nei locali della Casa del Reduce. La mappa degli eventi nel cuore del Sannio. Le operazioni di allestimento delle strutture inizieranno ufficialmente il 21 aprile lungo via Traiano e in Piazza Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 80 anni di scoutismo: 400 giovani animano il centro

