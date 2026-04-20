Benedetta Primavera | Emanuele Lulli tra dribbling e tecnica sogna la Roma

Emanuele Lulli è un terzino che si distingue per le sue capacità di dribbling e cross. È considerato uno dei protagonisti di una fase di rinnovamento tecnico nel calcio iniziata all'inizio del nuovo millennio. La sua carriera si svolge nel contesto di una squadra di serie A, dove ha conquistato un ruolo di rilievo. Lulli ha manifestato il desiderio di trasferirsi in una delle principali squadre della massima divisione italiana.

Roma, 20 aprile 2026 – Dribbling e cross, Emanuele Lulli è il terzino simbolo della rivoluzione tecnica iniziata nei primi anni del nuovo millennio. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, oggi parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi mesi e che nel prossimo anno potrebbe trovare la sua occasione in maglia giallorossa, Emanuele Lulli. Il classe 2007 è cresciuto nel settore giovanile della Roma e non è passato inosservato a un allenatore che ha sempre accudito con cura talenti da formare, Gian Piero Gasperini. L'ex tecnico dell'Atalanta ha osservato più volte gli scatti sulla fascia nel corso del campionato Primavera di Lulli e la capacità del diciottenne di servire con il destro e con il sinistro l'attaccante di turno pronto ad insaccare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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