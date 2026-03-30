Addio a Fabio Roversi-Monaco | Bologna lo ricorda tra emozione e istituzioni | FOTO e VIDEO

Da bolognatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna si sono svolte le esequie accademiche di Fabio Roversi-Monaco nell’Aula Magna di Santa Lucia, con un pubblico numeroso e un lungo applauso. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno reso omaggio alla figura ricordata con emozione condivisa. La sala era piena e l’atmosfera si è fatta sentire tra i presenti.

Un lungo applauso, un’aula gremita e un’emozione condivisa. Così Bologna ha salutato Fabio Roversi-Monaco durante le esequie accademiche nella storica Aula Magna di Santa Lucia. Un momento solenne che ha riunito istituzioni, accademici, studenti e cittadini per rendere omaggio a uno dei protagonisti più importanti della storia recente dell’Università di Bologna. A guidare il ricordo è stato il rettore Giovanni Molari, che ha sottolineato il legame indissolubile tra Roversi-Monaco e l’ateneo. Il suo nome, ha ricordato, “resterà per sempre legato alla storia dell’Alma Mater”, evidenziando la capacità di unire radicamento territoriale e apertura internazionale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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