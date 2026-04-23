Bene confiscato alla ’ndrangheta in via Roma | sarà sede istituzionale del MarRc

Un immobile precedentemente sotto sequestro alla criminalità organizzata in via Roma sarà utilizzato come sede istituzionale del Museo regionale delle arti e delle culture. La struttura, confiscata alla criminalità organizzata, sarà riqualificata e destinata a funzioni pubbliche. La decisione riguarda un edificio che, dopo il sequestro, verrà impiegato per promuovere iniziative culturali e istituzionali nella zona.

Un immobile confiscato alla criminalità organizzata torna a nuova vita nel segno della legalità e della cultura. Il Comune di Reggio Calabria ha infatti affidato al Museo archeologico nazionale un bene situato in via Roma, che sarà destinato a uso istituzionale. La consegna è avvenuta attraverso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sul corso Garibaldi apre il nuovo infopoint comunale in un bene confiscato alla 'ndrangheta Montecchio, bene confiscato alla criminalità organizzata: sarà destinato ai servizi socialiSaranno destinati all’accoglienza abitativa e a spazio socioeducativo multifunzionale i due appartamenti, nello stesso stabile, confiscati alla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I campi estivi di Libera sui terreni confiscati alle mafie. Impegno responsabile e cura del bene comune; Il bene confiscato alla mafia torna alla comunità: inaugurata la Casa della Legalità, nuova sede della Protezione Civile; Medma non si piega. Peppe Valarioti, le domande su quella vita spezzata dalla ’ndrangheta che un docufilm riconsegna alla Calabria; Notizie - Cerimonia di conferimento del San Giorgio d’Oro 2026 al Teatro F. Cilea - elenco dei premiati. Reggio Calabria, bene confiscato alla ‘ndrangheta diventa spazio per il Museo ArcheologicoIl Comune ha consegnato al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria un immobile confiscato alla criminalità organizzata, situato in via Roma, che sarà destinato a finalità istituzionali attrave ... strettoweb.com Scoprì un latitante e fu uccisa a 17 anni: a Graziella intitolata una villa confiscata in CanaveseIn viale Bona 43 l’inaugurazione del bene confiscato: ospiterà la Protezione civile e attività per la comunità ... giornalelavoce.it Inaugurato il murale dell'artista sardo sulla facciata del bene confiscato alla criminalità: ora l'edificio ospiterà vacanze solidali per minori e disabili - facebook.com facebook Nuovo incendio al bene confiscato di via Bisceglie a Ruvo di Puglia. Sopralluogo dell’assessora regionale Miglietta dopo il rogo. Il progetto di riqualificazione da un milione di euro va avanti. x.com