Sul corso Garibaldi apre il nuovo infopoint comunale in un bene confiscato alla ' ndrangheta

Venerdì 6 marzo alle 18 sarà inaugurato un nuovo infopoint sul corso Garibaldi a Reggio Calabria. L’edificio, confiscato alla ‘ndrangheta, è stato assegnato dal Comune alla società Atam, che si occuperà della gestione del servizio dedicato al turismo e alla mobilità. L’apertura rappresenta un intervento legato all’utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La cerimonia si terrà venerdì 6 marzo. Sarà affidato alla società in house Atam. Il sindaco facente funzioni Battaglia: "Importante servizio di promozione del territorio" "Diamo vita a un nuovo punto di riferimento istituzionale nel cuore del centro storico – ha commentato il sindaco facente funzioni, Mimmo Battaglia – che ci permetterà di promuovere le nostre inestimabili bellezze. Un’iniziativa che assume un doppio valore perché realizzata in un luogo sottratto alla criminalità organizzata che ora, grazie al fondamentale supporto di Atam, svolgerà un’importante missione al servizio del territorio". L’amministratore delegato di Atam, Giuseppe Basile, ha aggiunto: "Questo Infopoint rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno quotidiano al servizio della città. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

