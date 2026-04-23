Belve opposte in tutto, Brigitte Nielsen ed Elettra Lamborghini. La prima, algida e statuaria, icona anni Ottanta dalla vita privata movimentata e tormentata. La seconda, star “pop” contemporanea in tutto e per tutto, con un gusto per la battuta sapida e genuinamente pecoreccia. Entrambe ospiti di Francesca Fagnani su Rai 2, hanno messo a ferro e fuoco lo studio. La danese Brigitte ha fatto coppia con Sylvester Stallone all’apice della fama e il suo ricordo dell’attore italo-americano è tutto tranne che piacevole: «Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo. Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Belve, clamorosa Elettra Lamborghini: "Quando vedo i maschioni con la tartaruga..."

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini dopo l'esibizione nella serata finale del Festival

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Panoramica sull’argomento

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Elettra Lamborghini ha ammesso sui social di non aver apprezzato la sua intervista a Belve, definendola “too much” e riconoscendo l’errore di aver partecipato in un momento di forte burnout, tanto da non riuscire a dormire per giorni. Le reazioni online son - facebook.com facebook

Elettra Lamborghini commenta la sua intervista a #Belve x.com