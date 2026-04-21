Elettra Lamborghini è intervenuta a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, e ha risposto alle domande con il suo stile diretto. Durante l’intervista, ha commentato alcune preferenze personali, dichiarando di non essere interessata ai uomini con un determinato tipo di fisico. La cantante e influencer ha comunque mantenuto un tono spontaneo e senza troppi filtri nel dialogo con la conduttrice.

Dopo oltre quattro anni di attesa, il momento di vedere Elettra Lamborghini sul celebre sgabello di Belve è finalmente arrivato. La regina italiana del twerking aveva già risposto alle domande di Francesca Fagnani nel 2022, ma all'ultimo aveva deciso di non firmare la liberatoria e quell'intervista non era mai andata in onda. Qualche giorno fa la cantante e conduttrice è tornata nello studio di Belve e il risultato di quell'intervista, che si preannuncia molto divertente e ricca di confessioni inedite, andrà in onda nella puntata di martedì 21 aprile, in prima serata su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. La 31enne, reduce da un...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elettra Lamborghini a Belve: "Non mi interessano i maschi con la tartaruga"

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