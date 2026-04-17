Durante un’intervista televisiva, Belen Rodriguez ha risposto a una domanda sulla presunta relazione tra il suo ex compagno e una nota conduttrice televisiva. La risposta della showgirl è apparsa imbarazzata, e nel corso dell’intervento si è notato un calo di tensione tra i presenti. La sua reazione ha attirato l’attenzione di chi seguiva il programma, mentre tra ironia e provocazioni si è passati a un momento di grande tensione.

Tra ironia e provocazioni, l’ultima apparizione televisiva di Belen Rodriguez si è trasformata in un momento tutt’altro che leggero. Ospite dello show di Pio e Amedeo, la conduttrice argentina si è ritrovata al centro di domande scomode sul suo passato sentimentale, riaccendendo voci e retroscena mai del tutto chiariti. In particolare, è tornata a galla una delle indiscrezioni più chiacchierate degli ultimi anni, quella che riguarda un presunto intreccio tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Domanda a bruciapelo a Belen: Stefano De Martino l’ha tradita con Alessia Marcuzzi? La risposta. Nel corso dell’intervista, costruita come un finto podcast, il duo comico ha incalzato Belen con quesiti diretti, spesso al limite dell’imbarazzo.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano De Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi? Lei costretta a rispondere: imbarazzo, cala il gelo

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