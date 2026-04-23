Belén Rodríguez ha sostenuto l’esame di italiano per ottenere la cittadinanza italiana. L’attrice e modella non era sola nell’aula, poiché era accompagnata da altre persone. L’esame rappresenta un passaggio obbligatorio per chi richiede la cittadinanza dopo aver vissuto in Italia per un lungo periodo. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

Dopo oltre vent’anni trascorsi in Italia, Belén Rodríguez ha compiuto un passo decisivo verso la cittadinanza italiana, affrontando l’esame di lingua richiesto per legge. La notizia ha attirato grande attenzione perché la conduttrice, volto noto della televisione, si è ritrovata in una situazione comune a migliaia di persone: seduta tra i banchi per dimostrare la propria conoscenza dell’italiano, un momento insolito che ha sorpreso chi era presente, ma che racconta anche come funzionano effettivamente le procedure burocratiche. La prova si è svolta martedì 14 aprile presso la scuola internazionale Leonardo Da Vinci di Milano, con la showgirl che si è presentata di prima mattina, con un look semplice e discreto, pronta ad affrontare un passaggio fondamentale del percorso.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Belen all’esame di italiano per la cittadinanza: non era sola in aula, ecco chi c’era e perché ha sorpreso tutti

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