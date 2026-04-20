Dopo più di vent’anni trascorsi nel paese, una nota figura dello spettacolo ha deciso di richiedere la cittadinanza italiana. Recentemente, si è presentata all’esame di italiano, accompagnata da altre persone. L’evento è stato documentato da alcune fotografie che mostrano la scena. La richiesta di cittadinanza rappresenta un passo importante per questa persona, che ha vissuto nel nostro paese per molti anni.

Dopo oltre vent’anni vissuti in Italia, Belen Rodriguez ha deciso di compiere il passo definitivo verso la cittadinanza italiana. La conduttrice ha infatti avviato l’ iter burocratico per ottenere il passaporto, trasformando un legame ormai consolidato con il Paese in uno status ufficiale. La stessa Belen aveva confermato l’avvio della procedura nelle scorse settimane, ospite di Che tempo che fa. Dal punto di vista dei requisiti, la situazione è già in regola: residenza stabile da molti anni e reddito dimostrabile. Restava però un passaggio fondamentale, il superamento dell’ esame di italiano di livello B1, necessario per certificare la conoscenza della lingua.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belen Rodriguez all’esame di italiano per avere la cittadinanza (e non era sola) FOTO

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