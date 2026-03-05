Belén Rodriguez e l’esame di italiano per la cittadinanza

Belén Rodriguez, nota attrice e modella, si prepara a sostenere l’esame di italiano per ottenere la cittadinanza italiana. La prova si terrà ad aprile in una scuola internazionale di Milano, come riportato dal Corriere della Sera. La notizia riguarda la sua volontà di ottenere il passaporto italiano attraverso il percorso ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità o sui tempi del procedimento.

L’attrice e modella Belén Rodriguez dovrà fare l’esame per la cittadinanza italiana. Ad aprile in una scuola internazionale di Milano, fa sapere il Corriere della Sera. La showgirl argentina dovrà dimostrare di avere una competenza di livello intermedio (B1). Ha già residenza continuativa (supera ampiamente la soglia dei 10 anni prevista per gli extracomunitari per ottenere la residenza italiana) e reddito dimostrabile. Ma per la cittadinanza le manca il passaggio imposto dalla legge 4 dicembre 2018. Ovvero il superamento della prova di italiano B1. «Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date?», aveva lamentato nella puntata del primo febbraio di «Che tempo che fa», sul Nove, ospite di Fabio Fazio. 🔗 Leggi su Open.online

