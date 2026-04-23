A Beirut si parla di un altro mese di tregua, mentre si conferma la morte di un secondo militare francese del contingente Unifil, rimasto ferito in un attacco di Hezbollah avvenuto sabato scorso. In questa fase di tensione, Hezbollah ha lanciato un drone contro le forze israeliane, che hanno rivendicato l’uccisione di due miliziani. La situazione resta sotto osservazione, con continui scontri e sforzi diplomatici per mantenere la calma.

Un secondo soldato francese del contingente delle Nazioni Unite Unifil è deceduto in seguito alle ferite riportate dall’attacco di Hezbollah di sabato scorso. A darne notizia è stato il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha scritto su X che il caporale-capo Anicet Girardin del 132esimo reggimento di fanteria, rimpatriato dal Libano, è morto a causa delle ferite. Parigi conta così la seconda vittima della difficile fase che sta attraversando il Paese dei cedri, dove purtroppo le violazioni del faticoso cessate il fuoco fra Israele d il Partito di Dio sono continue. Anche se la situazione rimane molto complicata, il tavolo della trattativa resta aperto e il presidente libanese, Joseph Aoun, ha affermato che sono in corso contatti per prolungare la tregua, in scadenza domenica, di almeno dieci giorni.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Beirut: «Ancora un mese di tregua». Morto un altro francese di Unifil

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