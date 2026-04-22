Un soldato francese in forza alle forze Unifil è stato ucciso in un attacco di Hezbollah, avvenuto ieri. Questa è la seconda vittima nel giro di poche ore, dopo il decesso di un collega coinvolto nello stesso episodio. Le autorità francesi hanno confermato la morte del militare e il presidente ha dichiarato che sarà onorato. La situazione resta tesa in quella regione, dove le operazioni di peacekeeping sono state interrotte.

L'attacco di Hezbollah che lo scorso giorno aveva provocato la morte di un soldato francese inquadrato nelle forze Unifil ha provocato oggi 22 aprile un'altra vittima. E' il caporale Anicet Girardin, che ieri era stato rimpatriato dal Libano per le ferite provocate dai terroristi sciiti libanesi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che il soldato "è morto per la Francia", aggiungendo che la Nazione domani gli renderà omaggio" salutando con emozione la sua memoria e il suo sacrificio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Unifil, un altro soldato francese ucciso da Hezbollah. Macron: "Lo onoreremo"

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