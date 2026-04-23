Beccato con oltre 3 kg di droga ma per i giudici la quantità non è ingente | 34enne lascia i domiciliari

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un 34enne di Aversa condannato nelle scorse settimane per spaccio di droga. Lo ha deciso il collegio del tribunale di Napoli Nord, dinanzi al quale si è celebrato il processo, che ha accolto la richiesta di sostituzione della misura cautelare.🔗 Leggi su Casertanews.it

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