Toffia | beccato in piazza arrestato il 34enne che evadeva i domiciliari

A Toffia, un uomo di 34 anni è stato arrestato in piazza dopo essere stato trovato fuori dalla propria abitazione, violando le regole della detenzione domiciliare. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto nel centro del paese, segnalando che l’uomo era sottoposto a questa misura restrittiva. L’intervento è avvenuto senza incidenti, e il soggetto è stato accompagnato in caserma.

A Toffia, un uomo di 34 anni è finito in manette per aver violato le norme della detenzione domiciliare. L’arresto è avvenuto durante un pattugliamento dei Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno intercettato il soggetto, residente nel centro sabino, mentre si trovava in una piazzetta del paese. L’uomo è stato bloccato prima di riuscire a rientrare nella propria abitazione, in un momento della giornata non compatibile con i permessi di uscita concessi. Il profilo del fermato e l’intervento della Radiomobile. Il trentiquattrenne risulta già noto agli organi di polizia per attività legate allo spaccio di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toffia: beccato in piazza, arrestato il 34enne che evadeva i domiciliari Evadeva dai domiciliari per fare shopping. E finisce in carcereHa trasformato la detenzione domiciliare in una libertà senza regole concedendosi anche giretti per fare shopping, fino alla revoca del beneficio. Trovato nel parcheggio di una sala giochi, ma era agli arresti domiciliari: 34enne arrestato per evasioneI carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rimini hanno arrestato, in piena notte, un italiano di 34 anni per il reato di evasione.