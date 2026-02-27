Blitz a Messina | 5 kg di droga e armi arrestato 34enne

A Messina, i Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno effettuato un blitz nel quartiere Giostra, sequestrando più di 5 kg di droga e due fucili. Durante l’operazione è stato arrestato un uomo di 34 anni, ritenuto coinvolto nelle attività illecite. L'azione si inserisce in un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e armi nella zona.

Un 34enne arrestato a Messina con oltre 5 kg di droga e due fucili I Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno sequestrato ingenti quantità di stupefacenti e armi nel quartiere Giostra di Messina. Un 34enne, fermato mentre si allontanava da casa, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Le indagini continuano per risalire alla provenienza delle sostanze e delle armi. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i controlli nel territorio, con l'obiettivo di contrastare ogni tipo di reato e incrementare la sicurezza percepita. In particolare, i militari, avvalendosi del...

