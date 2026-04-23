Nel nuovo episodio di Beautiful in programma oggi, giovedì 23 aprile 2026, si susseguono sviluppi legati alle indagini sulla morte di Tom e Hollis. Tra i personaggi coinvolti, si ipotizza un ruolo di Sheila, anche se i dettagli non sono ancora chiari. Nel frattempo, Ridge e Steffy discutono sulla situazione, ma nessuna conclusione definitiva viene ancora raggiunta. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 23 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che dopo che l'autopsia ha rivelato che Hollis e Tom sono morti nello stesso modo Li si è convinta che entrambi siano stati uccisi, da chi? Lei ha subito sospettato che la colpa sia di Sheila. Anche Ridge e Steffy penseranno che se le morti di Hollis e Tom non sono state degli incidenti a causarle deve essere stata sicuramente la Carter. Hope invece non avrà la loro stessa convinzione, anche lei è consapevole che potrebbe esserne stata capace ma si chiederà quale potrebbe essere stato il suo movente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 23 aprile 2026: c’entra Sheila con la morte di Tom e Hollis? Cosa pensano Ridge e Steffy

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