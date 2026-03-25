In Spagna si parla di un possibile trasferimento di un difensore dall'Inter al Barcellona, con fonti che sostengono abbia già dato il suo assenso alla cessione. Secondo quanto riportato, il club catalano avrebbe già concordato un accordo economico con il giocatore, che sarebbe disposto a trasferirsi. La notizia circola tra i media sportivi, mentre le parti coinvolte non hanno ancora commentato pubblicamente.

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© Calcionews24.com - Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: «Ha già detto sì al Barcellona!». Svelata la volontà del difensore e il prezzo

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