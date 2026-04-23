Bastardo e dintorni

È stato pubblicato un breve volume intitolato “Bastardo e dintorni”, che anticipa un progetto più ampio e complesso. Il testo offre alcune anticipazioni sui temi e le linee guida principali del progetto, senza entrare nei dettagli definitivi. La pubblicazione si inserisce in un percorso di comunicazione più ampio, volto a svelare aspetti e contenuti che saranno approfonditi in futuro.

Un piccolo volume, per anticipare un grande e interessante progetto. Parliamo di “Bastardo e dintorni - i ’mmi méglio anni“, che raccoglie più di quaranta sonetti in vernacolo lucchese composti da Alessandro Meschi in una pubblicazione curata da Giovanni Lorenzetti, noto pittore lucchese, autore anche del quadro riprodotto in copertina (foto), ovvero “La cerbottana“, olio su tavola del 1985. La prefazione è di Alessandra Trabucchi. Si tratta di simpatiche e pungenti composizioni in vernacolo pubblicate negli ultimi anni sulla Nazione, che raccontano uno spaccato di storia del popolare quartiere del “Bastardo“ nel centro storico. Proprio...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Bastardo e dintorni...“ IL BASTARDO × Drawing Collapse - GRIND SLAM TEASER Notizie correlate Mercato Inter, altro che ‘bastardo’: a qualcuno la verità farà male…di Giuseppe Colicchia Mercato Inter, altro che ‘bastardo’: a qualcuno la verità farà male… L’analisi e il bilancio sulla sessione invernale dei... Leggi anche: Chivu: "Il mercato è bastardo, non è arrivato chi avevo chiesto. Ma andiamo avanti"