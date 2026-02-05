Chivu non si nasconde e commenta senza giri di parole il mercato che non ha portato i giocatori richiesti. “Il mercato è bastardo, non è arrivato chi avevo chiesto. Ma andiamo avanti”, dice l’allenatore, mantenendo la concentrazione sulla semifinale di Coppa Italia. Poi scherza sulla sua carriera, aggiungendo che da calciatore preferiva giocare piuttosto che allenarsi.

"Io non do voti, ma sono contento della prestazione, dell'energia che ho visto. È normale soffrire un po' nel finale perché subisci la reazione d'orgoglio dell'avversario ma siamo contenti della vittoria e del passaggio del turno". Cristian Chivu analizza così il passaggio del turno in Coppa Italia, con due parole a riassumere: "Tutti felici". Poi arriva anche una risposta ad una mezza provocazione: "Rabiot dice che senza il Milan faremmo un campionato a parte? Noi vogliamo essere competitivi, dare continuità a quanto di buono è stato fatto fin qui. Andiamo avanti con il lavoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Il mercato è bastardo, non è arrivato chi avevo chiesto. Ma andiamo avanti"

Cristian Chivu commenta la vittoria dell'Inter contro il Torino ai Quarti di Finale di Coppa Italia.

